الرئیس ينتصر للصناعة.. «السيسي» يفتتح مشروعات تنموية بمحافظة المنوفية.. والنواب: لديه إصرار على إعادة بناء مصر اقتصاديا وتنمويا رغم الظروف المحيطة

علاء عابد: السيسى ينتصر للصناعة المصرية لحل مشكلاتها

فرج عامر: أثق في قدرة السيسي على حل مشكلات قطاع الصناعة

برلماني: المشروعات القومية للرئيس السيسي تنعش الاقتصاد

أشاد نواب البرلمان بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة المنوفية، مؤكدين أنها حلقة جديدة في سلسلة من المشروعات التي يشرف عليها بنفسه، وأبرزها مشروع الإسكان بحي الزيتون بمدينة السادات.واعتبر النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الصناعة المصرية خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية بأنها انتصار للصناعة المصرية وحل مشكلات جميع انواع الصناعات المصرية.وقال " عابد " فى بيان له، للأسف الشديد فإن الحكومة لا تبادر فى فتح مثل هذه الملفات خاصة أن الجميع يعلم ويعي جيدا أن أى اقتصاد لايمكن أن ينطلق إلا من خلال حل مشكلات الصناعة وتحديثها مؤكدا ثقته الكاملة وبلا حدود فى قدرة الرئيس السيسى على حل جميع مشكلات وأزمات الصناعة المصرية وتحديث صناعات الغزل والنسيج والسكر والحديد والصلب وغيرها من الصناعات الأخرى.وأكد النائب أن الرئيس السيسى ورث تركة ثقيلة وتراكمات ومشكلات مزمنة فى ملف الصناعة المصرية خاصة صناعات الغزل والنسيج والسكر والحديد والصلب والألومنيوم والسيارات وغيرها من الصناعات بعد ان تهالكت المعدات والآلات بغالبية المصانع والشركات اضافة الى ضعف هياكلها الإدارية والمالية لدرجة أن هناك عددا من الشركات أصبحت تسحب على المكشوف من البنوك مطالبا من الحكومة البدء فى إصلاح الهياكل الإدارية والمالية والفنية فى جميع الشركات والمصانع وفى مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام.بدوره وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الصناعة المصرية بأنها طوَق نجاة لإنقاذ وحل مشكلات جميع أنواع الصناعات المصرية.وأعرب "عامر"، عن "ثقته الكاملة وبلا حدود فى قدرة الرئيس السيسى على حل جميع مشكلات وأزمات الصناعة المصرية وتحديث صناعات الغزل والنسيج والسكر والحديد والصلب وغيرها من الصناعات الاخرى، مؤكدا انه طالما توافرت الإرادة السياسية لحل مشكلات الصناعة فانها التي تعتبر قاطرة للاقتصاد ستشهد انطلاقة كبرى طالما انطلق قطار حل مشكلات هذا القطاع الحيوي".وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في وضع خطوات تنفيذية بتوقيتات محددة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لحل مشكلات قطاع الصناعة.في سياق متصل، قال النائب يونس الجاحر، إن الرئيس يفاجئنا كل فترة بافتتاحه لمشروع قومي كبير يهدف لسد العجز في كافة النواحي، لتنعش الاقتصاد المصري والاستثمار، خاصة في المشروع الأخير الذي تم افتتاحه اليوم، حيث دشن الرئيس لمرحلة جديدة من إنشاء عدد من مصانع السكر وإنشاء مجمع للغزل والنسيج.وأشار إلى أن هذا المشروع لم يكن الأول ولن يكون الأخير في سلسلة المشروعات التي بدأها الرئيس السيسي في حملاته القومية لتدشين أكبر عدد من المصانع والمجمعات تحت إشراف قطاع الأعمال، للاستمرار في تعميق الصناعات المصرية وجعلها تنافس في الأسواق العالمية.فيما أكد النائب البدري ضيف عضو مجلس النواب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المشروعات التنموية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة المنوفية تؤكد إصرار القيادة السياسية على إعادة بناء مصر اقتصاديا وتنمويا رغم كل الظروف المحيطة.وأكد عضو البرلمان، أن الرئيس السيسي إهتم منذ توليه قيادة البلاد بإعادة بنائها بشكل حديث، رغم كل الظروف الراهنة وواجه الصعوبات والتحديات وواصل بناء وطنه من جديد بعد سنوات عدة شهدت مصر فيها تراجع اقتصادي كبير.وأضاف، أن الرئيس لديه إصرار لحل مشكلات الصناعة المصرية وإعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة والمتوقفة، وهذا سوف يعود بفائدة اقتصادية عظيمة على الإقتصاد المصري ويخلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المنتجات الصناعية وتصدير الصناعات المصرية لمختلف دول العالم.