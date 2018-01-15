عايدة رياض تبدأ الجلسات التحضيرية لـ"زين"

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها بدأت جلسات الـ «ترابيزة» لمسلسل «زين»، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.



وأضافت عايدة رياض في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إنها بدأت في البروفات الخاص بدورها في المسلسل، إذ تجسد دور سيدة صعيدية، مشيرة إلى أنها لم تتعاقد على أي مسلسل في رمضان غير هذا المسلسل، ومسلسل "أخرة صبري" للفنان عمرو سعد.



المسلسل تدور أحداثه حول ضابط صعيدي في القوات المسلحة، يتمتع بالشهامة والطيبة وحب الأخرين له، ويتم نقله إلى سيناء لمحاربة الارهاب وتتوالى الأحداث.



ويشارك في بطولة المسلسل محمد رمضان ودرة وعايدة رياض وسلوى خطاب وعائشة بن أحمد، وإنتاج العدل جروب، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.