مدير مباحث العاصمة: رقابة شديدة لمواجهة تجاوزات الضباط.. ولا مجال للتستر على أحد

قال اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة ، إن وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، تقوم بإعطاء الضباط والافراد دورات تدريبية وتثقيفية للارتقاء وتطوير الاداء الامنى ومواكبة الاساليب الحديثة.



‪ وأضاف منصور لـ " صدى البلد" انه يتم التعامل مع كافة الشكاوى المحررة ضد الضباط والافراد والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين، كما أن هناك آلية شديدة الصرامة بوزارة الداخلية وهو قطاع التفتيش والرقابة الذي يراقب الأداء ويرصد التجاوزات والأخطاء ويقوم باتخاذ اللازم بشأنها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات ويتم مجازاة المقصرين على حسب نوع الجرم المرتكب.



وأوضح مدير المباحث ان الوزارة لا تتستر على أى تجاوز وأن هناك لقاءات ودورات مستمرة مع جميع رجال الشرطة لتوعيتهم بدورهم الامنى فى اطار حقوق الانسان.