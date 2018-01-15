حسن يوسف: الرئيس السيسى بدأ خطوة فى الإصلاح الاقتصادى ولابد من استكمالها

اعرب الفنان حسن يوسف، عن تمنيه بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسية، التى تقام فى مارس المقبل، فى حالة ترشحه لفترة رئاسية جديدة، خاصة أنه يستحق مواصلة إنجازاته فى هذه الفترة الصعبة التى نمر بها.



وأضاف "يوسف" فى تصريح لـ "صدى البلد" : "الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات فى فترة رئاسته الأولى أهمها على الإطلاق عودة الأمن والاستقرار الذى كنا نفتقده فى الفترة الماضية، كما أنه بدأ خطوة الإصلاح فى الملف الاقتصادى ويحتاج إلى استكمالها حتى يمكن أن تخرج من عنق الزجاجة".



وطالب فى المرحلة المقبلة أن يهتم "السيسى" أكثر بالجانب الاقتصادى، خاصة مواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار حتى يلقى المواطن البسيط قوت يومه.

