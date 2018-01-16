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شاهد .. تامر أمين : مصر والسودان شعب واحد .. و«مصارين البطن بتتخانق»

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
عبير جلال
قال الاعلامى تامر أمين، إن السودان دولة الشقيقة رغم أنف الحاقدين والحاسدين والكارهين ومهما بلغت الاختلافات بيننا لا يمكن أن ننكر الحقيقة التاريخية الوحيدة أن مصر والسودان شعب واحد وهم طرفى وادى النيل".

وأضاف "أمين" خلال تقديمه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمضاف عبر فضائية "الحياة اليوم" : " المثل المصرى بيقول مصارين البطن بتتخانق ونحن والسودان شعب واحد وأنا لدى تحفظات على أداء الرئيس السودانى ولكن الشعب السودانى جزمته على راسى وبقول لرواد الفيس و السوشيال ميديا كفاية بقى حرب بالكلام ممكن تنعكس على أرض الواقع".

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