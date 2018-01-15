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أخبار العالم

استطلاع: مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية أبرز طلبات الفرنسيين من ماكرون

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:33 م
قسم الخارجي
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة لو فيجارو الفرنسية بالتعاون مع راديو "RTL" وقناة "LCI" حول توقعات ومتطلبات الشعب الفرنسي من الحكومة خلال 2018، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولويات الفرنسيين بعد الإصلاحات الاقتصادية.

وبحسب الصحيفة فإن 35% من المشاركين بالاستطلاع يؤيدون سياسات ماكرون وخطة الحكومة للعام الجديد ويرفضها 37% آخرون، بينما أعرب 21% أنه من السابق لأوانه الحكم على سياسات الحكومة حاليا.

وأعرب 51% من المشاركين عن تطلعهم لزيادة القوة الشرائية خلال العام الجاري، وتمنى 43% القضاء على البطالة، وسيطرت المخاوف على 34% منهم معتبرين مكافحة الإرهاب أهم القضايا أمام الحكومة، فيما أبدى 31% قلقهم تجاه مشاكل الهجرة.

وتتداخل تلك الطلبات بشكل أو بآخر مع السياسة التي وضعها ماكرون منذ انتخابه ولكن أمنيات الفرنسيين لا تتوقف، حيث طالب 43% من الفرنسيين ماكرون بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكد 35 % منهم ضرورة تشديد إجراءات اللجوء والسماح بالدخول لفرنسا.

كما شدد 43% من المشاركين على ضرورة تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب وتمنى 41% توفير فرص عمل للشباب بشكل عاجل، وأشار الاستطلاع إلى أن 38% جاءت في أولوياتهم تخفيض الضرائب على الأفراد، بينما اعتقد 55% أن خطة الحكومة الجديدة تتماشى مع خطة الرئيس ماكرون التي أعلن عنها في حملته الإنتخابية.

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