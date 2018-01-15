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ثقافة

"المربوعة" أول مجموعة قصصية لأدباء "المُعتكف" بمعرض الكتاب

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:30 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تصدر خلال أيام أول مجموعة قصصية عن سلسلة المُعتكف الكتابي، التي تضم نحو ثلاثين كاتبة وكاتب من كُتاب المُعتكف يشتركون بأعمالهم القصصية، ومن المقرر أن يقام حفل توقيع جماعي لأدباء المعتكف في معرض القاهرة الدولى للكتاب.

ومبادرة المُعتكف الكتابى بدأت فعاليتها شهر مارس العام الماضي، تحت شعار بيت صناعة الأدباء بمصر وأثمر عن العديد من الإصدارات التي سيجري إطلاقها في معرض الكتاب.

ومن أهم تلك الإصدارات مجموعة المربوعة لكُتاب المُعتكف الكتابي، والتي تضم باقة من القصص القصيرة تعكس قضايا المجتمع المصري في شكل أدبي فريد ومتميز.

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