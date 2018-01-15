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عمرو أديب يدعو لبيع أرض السفارة المصرية في تركيا: «بنعمل بيها إيه؟».. فيديو

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:24 م
عمرو أديب
عمرو أديب
إسلام الطوانسي
قال الإعلامي عمرو أديب إن الشعب المصري لديه مشكلة مع كلمة الخصخصة، مؤكدًا أنها مرتبطة في ذهنة بالصفقات المشبوهة والفساد المالي.

وأضاف "أديب"، ببرنامج «كل يوم» على قناة «اون إي»، أن الدولة مدير فاشل غير جيد في إدارة المشروعات، وهو أمر معروف، ولذلك يجب الاستعانة بالقطاع الخاص باعتباره المتمرس في إدارة المشروعات وخلق الأرباح.

وأشار إلى أن أمريكا باعت جزءا من أرض سفارتها الموجودة في لندن في عهد أوباما، لافتا إلى أنه أمر طبيعي، فالدول تبيع وتشتري في أراضيها بالخارج.

وتابع أديب: "أنا عاوزكم تشوفوا سفاراتنا في تركيا ولا فرنسا عاملة إزاي، قصور، الكلام ده بنعمل بيه إيه، بيعوا الكلام ده واستثمروا بالفلوس، عادي بتحصل، البلد أولى بالفلوس دي".

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