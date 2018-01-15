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أخبار العالم

باكستان تحذر الهند من عواقب الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية على خط المراقبة

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:21 م
القوات الباكستانية
القوات الباكستانية
أ ش أ
حذرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الهند من عواقب الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية الواقعة على طول خط المراقبة بين الدولتين.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية ـ في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ـ أن الخارجية الباكستانية أكدت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أن انتهاك القوات الهندية لوقف اطلاق النار يمثل تهديدا للسلام والأمن الإقليمي ، فضلا عن أن استهداف المناطق المدنية يتعارض أيضا مع نصوص القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية.

وكان 4 من القوات الباكستانية قد لقوا مصرعهم مؤخرا في إطلاق نار دون مبرر من جانب القوات الهندية على خط المراقبة بين البلدين.

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