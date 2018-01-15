باكستان تحذر الهند من عواقب الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية على خط المراقبة

حذرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الهند من عواقب الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية الواقعة على طول خط المراقبة بين الدولتين.



وذكرت قناة (جيو) الباكستانية ـ في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ـ أن الخارجية الباكستانية أكدت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أن انتهاك القوات الهندية لوقف اطلاق النار يمثل تهديدا للسلام والأمن الإقليمي ، فضلا عن أن استهداف المناطق المدنية يتعارض أيضا مع نصوص القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية.



وكان 4 من القوات الباكستانية قد لقوا مصرعهم مؤخرا في إطلاق نار دون مبرر من جانب القوات الهندية على خط المراقبة بين البلدين.