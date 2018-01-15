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رياضة

أحمد شوبير: افتتاح الرئيس لفرع نادي الاتحاد يعكس اهتمامه بالرياضة والشباب

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:34 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
مايكل رزق
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن حجم الإنجاز بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإسكندرية، هو أمر غير طبيعي، نظرا لسرعة وإتقان إنهائه وتقديمه للشباب كي يخدمهم.

وأضاف "شوبير" عبر برنامج "مع شوبير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "إجمالي المدينة الرياضة 76 ألف متر مربع، وهي شاملة جميع أنواع اللعبات، سواء بالأسكندرية او ببورسعيد، والذي افتتحهم الرئيس عبر الفيديو كونفرانس صباح اليوم"، موضحا أن "تلك الافتتاحات تعكس اهتمام الدولة بالرياضة وقطاع الشباب، وأن مشروع نادي الاتحاد السكندري كانت بمنطقة الغابة الترفيهية".

وأشار إلى أن إفتتاح النادي اليوم سيحل أزمات جمة لنادي الاتحاد، حيث لم يكن للفريق ملعب يتدرب عليه خلال الفترة السابقة.

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