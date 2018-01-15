«التضامن»: انخفاض نسبة تعاطى السائقين لـ17%.. وإيقاف إداريي المدارس المدمنين.. فيديو

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن «الوزارة أطلقت حملة للكشف عن متعاطي المخدرات من السائقين بمختلف تخصصاتهم، وأسفرت نتائجها من الكشف على 50 ألف سائق مهني على الطرق السريعة، وبلغت نسبة التعاطي 24% من السائقين انخفض الآن إلى 17%».



وأضافت «والي»، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» عبر فضائية «cbc»، أنه أيضا تم إجراء الكشف علي 3418 معاون وإداري بالمدارس، واسفر ذلك عن وجود 5% من المجموعة متعاطين، وبناء عليه تم إرسال كشوف بأسمائهم إلى وزير التربية والتعليم وتم إيقافهم عن العمل.



وتابعت قائلة:«تم التحليل لدور الرعاية من الأخصائيين والمشرفين، وتم الانتهاء من التحليل لمحافظة الإسكندرية بالكامل، وتم إيقاف 26 أخصائيا حتي الآن».

