استقالة رئيس وزراء رومانيا بعد تخلي حزبه عنه

استقال ميهاي تودوس رئيس الوزراء الروماني اليوم الاثنين بعد أن سحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم تأييده السياسي له في تصويت بغالبية كاسحة ليصير ثاني رئيس وزراء تتم الإطاحة به من حزبه في غضون أقل من سبعة شهور.



وقال أحد قياديي الحزب لرويترز عبر الهاتف "كان التصويت بغالبية كاسحة للإطاحة برئيس الوزراء تودوس". وأضاف قيادي آخر بالحزب "استقال تودوس".



وقال المسؤولان إن القيادي بالحزب بول ستانيسكو سيعين رئيس وزراء مؤقتا.



