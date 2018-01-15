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فن

محمد علي «ضابط» تجمعه صداقة بـ«عمرو يوسف» في «طايع»

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:33 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأ الفنان محمد علي، تصوير مشاهده الأولى في مسلسل "طايع" داخل مدينة السينما، حيث يجسد شخصية ضابط شرطة تجمعه صداقة قوية بـ "عمرو يوسف" ، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير داخل هذا الديكور بضعة أيام بعدها ينتقل مع باقي فريق العمل إلى عدة أماكن اخرى.

مسلسل "طايع"، من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم وهو إنتاج رامي إمام، وتأليف محمد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، سهير المرشدي، عمرو عبد الجليل، هند عبد الحليم.

يذكر أن محمد على قام ببطولة فيلم "البر التاني" مع المخرج على إدريس، وعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل الماضي ، كما سبق وشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "شارع عبد العزيز" مع الفنان عمرو سعد.

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