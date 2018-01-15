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فن

إسماعيل مختار يهنئ إيناس عبد الدايم بتوليها حقيبة «الثقافة»

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:34 م
صدى البلد
سعيد فراج
وجه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح التهنئة للفنانة الكبيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم بمناسبة توليها منصب وزيرة الثقافة.

وأعرب "مختار" عن سعادته بتولى "عبد الدايم" الوزارة، مؤكدا أنها تجمع ما بين العمل الأبداعى والموضوعية الفنية والمتابعة المخلصة للفنون وللمسرح خاصةً، حيث كانت ضيفة للعديد من عروض البيت الفنى للمسرح خلال الشهور الماضية، إضافة إلى تعاونها الكبير مع البيت الفنى للمسرح خلال توليها رئاسة دار الأوبرا .

كما وجه الشكر والتقدير للوزير السابق حلمى النمنم وزير الثقافة السابق على جهوده ودعمه الدائم الحركة المسرحية وللثقافة خلال فترة توليه وزارة الثقافة.

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