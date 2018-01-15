«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية صباح الثلاثاء وتكشف درجات الحرارة المتوقعة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء سيكون مائلًا إلى البرودة على جميع أنحاء البلاد معتدلا على شمال الوجه القبلى دافئا في جنوب الصعيد.



وأضاف "عبدالعال" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" : ستتكون الشبورة المائية على جميع السواحل الشمالية ممتدة إلى القاهرة والجيزة وشمال الوجه القبلي ويجب مراعاتها على الطرق السريعة والدولية فى الساعات الأولى من صباح اليوم والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .



وتوقعت الأرصاد أن تكون درجة الحرارة اليوم على القاهرة العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية، والسواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 13 .