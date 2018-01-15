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ملفات

إثيوبيا ستطلق سراح زعيم معارض وآخرين سجنوا لمشاركتهم في اضطرابات

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:30 م
صدى البلد
قال المدعي العام الإثيوبي جيتاتشو أمبايي اليوم الاثنين إن السلطات أسقطت التهم عن زعيم بارز للمعارضة ومئات آخرين سجنوا لمشاركتهم في اضطرابات شهدتها البلاد في عامي 2015 و2016.

وقتل مئات في أحداث عنف في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي منذ اندلاع احتجاجات في إقليم أوروميا بوسط البلاد بسبب مزاعم الاستيلاء على أراض.

وقال جيتاتشو للصحفيين اليوم الاثنين إنه جرى اختيار 528 شخصا حتى الآن ليكونوا مشمولين بعفو منهم ميريرا جودينا زعيم حزب مؤتمر أورومو الاتحادي المعارض الذي ألقي القبض عليه في أواخر العام 2015.

وأضاف "سيتم الإفراج عن جميع الأشخاص وعددهم 528 في غضون شهرين".

ووفق تحقيق أجري بتفويض من البرلمان قتل ما يقرب من 700 شخص في موجة اضطرابات خلال شهور من الاحتجاجات التي وقعت في عامي 2015 و2016.

وقال جيتاتشو إن من المقرر العفو عن عدد آخر من المسجونين لاحقا.

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