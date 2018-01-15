ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نائب رئيس النجم الساحلي: «النقاز» في فرنسا لبحث ثلاثة عروض أوروبية

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:31 م
صدى البلد
منتصر المرشدي
كشف مهدى العجيمى نائب رئيس نادى النجم الساحلى التونسى عن حقيقة تعثر انضمام حمدي النقاز ظهير أيمن "الليتوال" للزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال العجيمى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،  إن النقاز طالب مسئولى الزمالك بالحصول على مبلغ مادي أكبر من الذى تم الاتفاق عليه خلال وجوده فى القاهرة مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وأشار نائب رئيس النجم إلى أن حمدى النقاز متواجد بالفعل في فرنسا لمناقشة 3 عروض أوروبية أحدها فرنسى وآخر بلجيكى والثالث من فريق ابويل القبرصي تلقاها بمقابل مادي يفوق ما عرضه عليه الزمالك.

ترشيحاتنا

أبو الفتوح يلتقى القيادى الإخوانى يوسف ندا بألمانيا للتنسيق قبل انتخابات الرئاسة

10 أطعمة تفسد العلاقة الزوجية أولها «الفشار»

قصة وفاة أوليفيا نوفا ممثلة الأفلام الإباحية عقب أيام من إعلانها التوبة.. صور

أحمد عادل "عربون" انتقال سامى للأهلى

استقبال حافل لـ "ميدو" فى تدريب الزمالك اليوم

تعرف على شرط الزمالك للموافقة على رحيل محمد مجدي

واقعة طريفة فى الدورى الفرنسى.. حكم يركل لاعبا ويطرده من المباراة

نائب: 40 عضوا من الرقابة الإدارية أوقعوا بمحافظ المنوفية.. فيديو

أحمد موسى يبكي على الهواء «فيديو»

عمرو أديب يدعو لبيع أرض السفارة المصرية في تركيا: «بنعمل بيها إيه؟».. فيديو

إحالة ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم للجنايات بتهمة قتل « محمد عفروتو »

الإمارات تكشف إجراءات التصعيد ضد الدوحة بعد اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لـ مؤمن زكريا فى تدريبات أهلي جدة ورقم قميصه الجديد

إعصار جديد في العلاج المناعي لأورام الرئة والكلى والدم والكبد

Hyundai توجه تحذيرا للمصريين.. صورة

زغاريد أمام ضريح الحسين احتفالا بمولد حفيد رسول الله.. صور

شاهد.. تضرع ودعاء في احتفالية مولد الإمام الحسين

فيديو

غادة والي: إيقاف 28 موظفا بديوان وزارة التضامن بسبب تعاطي المخدرات.. فيديو
فيفي عبده تبدأ 2018 بالتكريم.. فيديو
«التضامن»: انخفاض نسبة تعاطى السائقين لـ17%.. وإيقاف إداريي المدارس المدمنين.. فيديو
عمرو أديب يدعو لبيع أرض السفارة المصرية في تركيا: «بنعمل بيها إيه؟».. فيديو
سعفان: قرار صحيفة الحالة الجنائية للعمالة المصرية بالإمارات والأردن يطبق من الشهر الحالى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟