نائب رئيس النجم الساحلي: «النقاز» في فرنسا لبحث ثلاثة عروض أوروبية

كشف مهدى العجيمى نائب رئيس نادى النجم الساحلى التونسى عن حقيقة تعثر انضمام حمدي النقاز ظهير أيمن "الليتوال" للزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية.



وقال العجيمى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن النقاز طالب مسئولى الزمالك بالحصول على مبلغ مادي أكبر من الذى تم الاتفاق عليه خلال وجوده فى القاهرة مع مرتضى منصور رئيس النادي.



وأشار نائب رئيس النجم إلى أن حمدى النقاز متواجد بالفعل في فرنسا لمناقشة 3 عروض أوروبية أحدها فرنسى وآخر بلجيكى والثالث من فريق ابويل القبرصي تلقاها بمقابل مادي يفوق ما عرضه عليه الزمالك.