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أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الأفريقية

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:35 م
بول رايان
بول رايان
أ ش أ
انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان ، وهو جمهوري بارز ، وصف أوصاف ترامب بأنها "مؤسفة للغاية وغير مفيدة".

وكان ترامب قد تراجع عن وصف المهاجرين من الدول الأفريقية بأنهم "قادمون من المجاري" ، حيث أكد ـ في تصريحات صحفية ـ أنه " ليس عنصريا وأنه آخر شخص يمكن أن يوصف بالعنصرية".

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