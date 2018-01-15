رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد تصريحات ترامب بشأن الدول الأفريقية
الإثنين 15/يناير/2018 - 11:35 م
بول رايان
انتقد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الأوصاف المسيئة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على المهاجرين من الدول الأفريقية وهايتي.
وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن رايان ، وهو جمهوري بارز ، وصف أوصاف ترامب بأنها "مؤسفة للغاية وغير مفيدة".
وكان ترامب قد تراجع عن وصف المهاجرين من الدول الأفريقية بأنهم "قادمون من المجاري" ، حيث أكد ـ في تصريحات صحفية ـ أنه " ليس عنصريا وأنه آخر شخص يمكن أن يوصف بالعنصرية".