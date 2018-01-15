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أخبار العالم

البحرين تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة دوليا تجاه واقعة المقاتلتين القطريتين

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:35 م
الامارات
الامارات
أ ش أ
أكدت شئون الطيران المدني بمملكة البحرين أنها ستقوم بإتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية بخصوص قيام مقاتلتين عسكريتين من قطر بقطع مسار طائرة مدنية إماراتية متجهة الى مطار البحرين الدولي ، واصفة ذلك بالواقعة الخطيرة ، حيث ستقوم برفع تقرير مفصل الى منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن تقرير شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بشأن حدوث الواقعة صباح اليوم "إنه في تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي ، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي لقطر بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الامارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة الى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات.

وأضاف التقرير أن المقاتلات القطرية اقتربت الى مسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر ، ما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين التدخل الفوري وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.

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