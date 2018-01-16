الناقدة خيرية البشلاوي: التزام المسرح الخاص بالتصنيف العمري ضروري

قالت الناقدة خيرية البشلاوى في تصريح خاص لصدى البلد أن المسرح الخاص، لابد ان يطبق عليه التصنيف العمرى، كونه يتضمن عددا من الألفاظ والتجاوزات التى لا تتفق مع فئات عمرية أخرى وبالتالى فإن المسرح الخاص لابد ان يلتزم أيضا بهذا التصنيف.



يذكر أن مسرحية "اضحك لما تموت" شهدت وضع لافتة "فوق 18 سنة" نظرا لأحداثها غير المناسبة للأطفال، ما أدى إلى اتفاق صناعها مع البيت الفني للمسرح على وضع التصنيف العمري لأول مرة على المسرح.



