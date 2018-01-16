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حوادث

إحالة المتهمين بالسطو على محطة شركة البترول بالسويس لـ«الجنايات»

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة مرتكبي واقعة سرقة عمال محطات رفع شركة أنابيب البترول واقتحامها، للمحاكمة أمام جنايات السويس عقب التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عماد الدهشان، المحامى العام لنيابات السويس.

وقال مصدر بالنيابة العامة، إن المتهمين الصادر قرار بحبسهم هم "إبراهيم. ذ"، له معلومات جنائية، و"أحمد. ن"، له معلومات جنائية، و"هانى. ع"، له معلومات جنائية، و"محمود. ج"، وجميعهم مُقيمون في فيصل والأربعين بالسويس.

وكشفت تحريات اللواء خالد إبراهيم، مدير مباحث السويس، التى أشرف عليها اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن المتهمين ارتكبوا الواقعة فجرا، وفور تجميع المعلومات، أمر اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، بتشكيل فريق أمنى لضبطهم، وعثروا بحوزة المتهمين على السيارة المستخدمة "ربع نقل ملك المتهم الأول"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

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