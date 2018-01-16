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حوادث

بعد رفضه إعطاءه أموالا للزواج.. أب يقتل نجله رميا بالرصاص بمصر القديمة

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:36 ص
المتهم
المتهم
كتب محمد صبرى
تجرد أب من مشاعر الأبوة بعد أن قتل نجله رميا بالرصاص لوقوع مشادة بينهما، حيث رفض إعطاءه أموالا لإتمام زواجه.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم، وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

كان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم مصر القديمة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بعقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة العميد محمد الشرقاوى، رئيس قطاع جنوب القاهرة، وعثروا على جثة عامل مصاب بطلقات نارية بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، وجود خلافات سابقة بين المجني عليه ووالده تاجر لرفض الأخير مساعدة المجني عليه ماديًا للزواج.

وتوجه المجني عليه لمنزل والده وقام بتهديد زوجة والده بسلاح أبيض (كتر) وأجبرها على الاتصال بوالده للحضور، وفور حضوره أطلق أعيرة نارية تجاه نجله من بندقية آلي محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط الأول وبحوزته السلاح ناري المستخدم في ارتكاب الواقعة و24 طلقة، واعترف بارتكاب الواقعة.
المتهم وأمامه سلاح الجريمة المتهم وأمامه سلاح الجريمة

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