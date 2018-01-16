سيراميكا كليوباترا جاهز بالقوة الضاربة لمواجهة نجوم المستقبل

أعلن معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن جاهزة ثلاثي الفريق الأول لمواجهة فريق نجوم المستقبل بالجولة المقبلة في إطار مواجهات القسم الثاني من الدوري العام.



وقال معتز البطاوي إن الجهاز الطبي تأكد من سلامة كل من سيد حسن، وأحمد خيري و"ويكا"، وأنهم جاهزون لقيادة سيراميكا كليوباترا خلال المواجهة المقبلة.



ويتصدر نجوم المستقبل المجموعة الثانية (القاهرة والقناة) برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا الوصيف الذي يتفوق بنفس عدد النقاط على الترسانة ومنتخب السويس والشمس.