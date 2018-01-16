«الرقابة المالية»: عام 2108 سيشهد تطورا كبيرا في قطاع التأمين

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة اتخذت إجراءات جديدة على مدار عام 2017، أهمها قانون سوق المال والتخصيم اللذين يمران بالمراحل النهائية فى مجلس النواب، موضحا أن الإجراءات الأخيرة والتطورات الأساسية التى تمت فى العام الماضى والأسواق والمجالات التى تمت فى الفترة الأخيرة تضع مصر على أعتاب بداية جديدة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة اليوم، الثلاثاء، بحضور شريف سامى، رئيس الهيئة السابق.



وأضاف عمران أن هناك تقدما لمصر فى تقارير التنافسية الدولية التى تقدمت فيه مصر إلى المركز الـ 70، ومن الأمور المهمة احتفاظ الهيئة بموقعها فى منظمة مراقبى صندوق المعاشات، وكذلك البدء الفعلى للضمانات المنقولة والذى سيدخل التنفيذ فى مارس 2018.



وأشار إلى أن التداول وقيمة الأوراق المصدرة بلغت 151 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 62٪، كذلك وصل رأس المال السوقى إلى 825 مليار جنيه بنهاية 2017.



وتابع: "شهد عام 2017 الترخيص لأول لصندوق عقارى وأول صندوق خيرى، أما فيما يتعلق بقانون التأمين فهناك إجراءات تتم لإصدار قانون التأمين، وهناك إجراءات للتامين على المهنيين وكذلك التأمين على 22 مليون طالب وطالبة وكذلك التأمين على النقل"، لافتا إلى أن عام 2108 سيشهد تطورا كبيرا للتأمين.



وأكد أن هناك تشكيل لجنة لأمين على الأصول المملوكة للدولة، وهو توجه هام للدولة، أما عن التمويل العقارى فهناك إجراءات تتم حاليا، حيث زادت قيمة تقود التأجير التمويلى بمقدار 5.1 مليار جنيه لتصل إلى 24.2 مليار جنيه بنهاية 2017.