القبض على سائق هارب من حكم غيابي بالإعدام بالإسكندرية

ألقى ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على سائق هارب من حكم غيابي صادر ضده بالإعدام في قضية قتل عمد.



كان ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الدخيلة، تمكنوا بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط المدعو "ا. م"، 41 عاما، سائق، مقيم شارع السوق، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، وله محل إقامة آخر عزبة محسن، دائرة قسم ثالث المنتزه، سبق اتهامه فى 6 قضايا (خيانة أمانة - مشاجرة - سلاح أبيض)، ومحكوم عليه في القضية جنايات مركز كفر الدوار بأمن البحيرة (قتل عمد)، غيابيًا بالإعدام.



تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.