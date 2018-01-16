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برلمان

برلماني يطالب بالكشف عن تحقيقات محافظ المنوفية المرتشي للرأي العام

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
طالب النائب خالد هلال، عضو مجلس النواب، بضرورة مطالعة الشعب المصرى، بكافة التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن محافظ المنوفية، د. هشام عبد الباسط، والذى تم القبض عليه مؤخرا من قبل الرقابة الإدارية بإتهامات موجه له بتلقى رشوة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن الرقابة الإدارية لها دور فعال فى القضاء ومحاربة الفساد، ويجب أن تكون هذه التقارير بكل شفافية ووضوح.

ولفت هلال إلى أنه عقب القبض على أى مسئول من قبل الرقابة الإدارية تظهر الحقائق أن هذا المسئول فاسد من قبل تعينه بالرغم من تقارير الرقابة الإدارية أثناء الترشيح والتعيين ، مطالبا أن تكون تقارير الرقابة الإدارية عن ترشيح المسؤولين أكثر شفافية ووضوحا.

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