بدء الاجتماعات التمهيدية للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بالقاهرة.. صور‎

بدأت، منذ قليل، الاجتماعات التمهيدية للجنة المصرية الإثيوبية العليا المشتركة على مستوى كبار المسئولين بمقر وزارة الخارجية المصرية.



ويبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام سيلاسي، زيارة رسمية للقاهرة غدا، الأربعاء، وعلى مدار يومين يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يترأس الجلسة الختامية للجنة المصرية الإثيوبية.



ويبحث الجانبان ملفات تتعلق بأزمة توقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وكذلك دفع سبل التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أمس، الاثنين، في كلمته في افتتاح مشروعات تنموية بمحافظة المنوفية، إلى أن تحديث الجيش المصري ليس هدفه تهديد الأشقاء ولكن يأتي في إطار حفظ الأمن والسلم الإقليميين.