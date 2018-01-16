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حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم في «خلية الزيتون الإرهابية»

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:27 ص
المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد
ريهام غلاب
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم سامح محمد في القضية المعروفة بـ"خلية الزيتون الإرهابية" والتي تحمل رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون.

كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية.

ويواجه المتهم عدة تهم؛ منها إنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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