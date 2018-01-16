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منوعات

ناسا تكتشف ثقوب مياه جوفية تقود إلى باطن القمر.. صور

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
أحمد شريف
قال العلماء في وكالة ناسا إن الثقوب الصغيرة في القطب الشمالي للقمر قد تعطي العلماء إمكانية وصولهم إلى المياه الجوفية تحت سطح القمر وأن تكون مأوى لرواد الفضاء.

وأفادت الوكالة الفضائية بأن الثقوب التي تم اكتشافها من خلال القمر الصناعي هي شبكة من الأنابيب الضخمة "الحمم البركانية" يمكن أن تكون مأوى لرواد الفضاء وممرات تقود إلى باطن القمر.

وكشف الخبراء، عن وجود مخازن مياه، ومأوى لحماية رواد الفضاء من أشعة الشمس، والتي تنتشر في القطب الشمالي للقمر حيث يتوفر فيها المكان المثالي لمستعمرة القمر.

وفقا للبحوث التي عرضت هذا الأسبوع في ورشة ناسا للعلوم القمرية للبعثات المرسومة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، فإن المداخل التي تم العثور عليها حديثا هي ثقوب في سقوف أنابيب الحمم البركانية.

وأوضحت الأبحاث أن هذه الأنابيب هي نتيجة النشاط البركاني الذي اندلع من ملايين السنين، وتشكلت عند الحواف الخارجية لتدفق الحمم البارد، والحمم الساخنة.

وكشفت الأبحاث السابقة، عن وجود حوالي 200 ثقب من الحمم البركانية بالقرب من خط الاستواء للقمر.
ناسا تكتشف ثقوب مياه جوفية تقود إلى باطن القمر.. صور
ناسا تكتشف ثقوب مياه جوفية تقود إلى باطن القمر.. صور
ناسا تكتشف ثقوب مياه جوفية تقود إلى باطن القمر.. صور
ناسا تكتشف ثقوب مياه جوفية تقود إلى باطن القمر.. صور

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