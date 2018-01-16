رد أمين الفتوى على القائلين بحرمة إقامة سرادق العزاء وإطعام الضيوف ..فيديو

قال الشيخ محمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء ان ما يقوم بها المصريون من مراسم لإقامة العزاء ليست محرمة كما يقول المتشددون او بدعة مشيرا الى ان ظروف العصر تحتم علينا ذلك حتى يعلم الناس بوجود حالة وفاة ويؤدون واجب العزاء.



وأضاف وسام خلال رده على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس ردا على سؤال تقول سيدة: " ان احد الشيوخ افتى بحرمة اقامة سرادق العزاء او اطعام الضيوف في العزاء وان العزاء قاصر على المقابر فقط كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم "؟. ، قائلا: اقامة السرادق جائز شرعا ولا حرج في ذلك ، والخطأ في هؤلاء المتشددين الذين لم يفهموا الدين جيدا .



وتابع: فإذا ما جاء أصدقاء شخص متوفي من محافظات بعيدة لأداء واجب العزاء حيث لم يسعفهم الوقت لحضور الدفن فأين نستقبل هذه الاعداد فيضطر أهل المتوفي ان يقيم السرادق لاستقبالهم فيه ويقدمون لهم واجب الضيافة من غذاء ونحو ذلك ، فأين الحرمة في ذلك ؟ .