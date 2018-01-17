أعراض "الأنيميا" وأسباب الإصابة وطرق العلاج

يعاني البعض من الإصابة بـ"الأنيميا" وتختلف أنواع الإصابة بها، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية "الأسباب والأعراض والعلاج".



أسباب الإصابة بالأنيميا:



تختلف أنواع الأنيميا بسبب اختلاف مسبباتها، ناتجة عن سوء التغذية، تحدث بسبب انخفاض تركيز الهيموجلوبين أو نقص كرات الدم الحمراء وتصاب خلايا الجسم بالضرر نظرًا لعدم حصولها على القدر الكافى من الأكسجين ويعد أشهر أمراض الدم على الإطلاق.



وأشار "خبير التغذية العلاجية" إلى أن أعراض الأنيميا عبارة عن الشعور بالتعب والإعياء وفقدان الطاقة، سرعة ضربات القلب خاصة عند ممارسة الرياضة، ضيق التنفس، الصداع وصعوبة التركيز، الدوخة وشحوب لون الجلد والأرق، الشد العضلي بالساق وترقق الأظافر، سقوط الشعر.



ونصح "صبري" بالعلاج المناسب لتجنب الإصابة بالأنيميا وهو كالأتي: تناول اللحوم الحمراء والكبدة والطيور والمأكولات البحرية والسبانخ والباذنجان والتفاح والموز والرمان والحبوب الكاملة والفول والبنجر.



وأضاف "خبير التغذية" أهمية تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي مهمة جدا لامتصاص الحديد: فمنها البرتقال واليوسفي، الفراولة، الكيوي، الليمون، الفلفل الرومي، البروكلي، الخضروات الورقية والطماطم. مشيرا إلى أهمية تناول الباذنجان الرومي الني فالحبة منه تعادل تناول علبة كاملة من برشام الحديد الذي يباع في الصيدليات بأسعار باهظة الثمن.