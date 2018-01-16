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برلماني: تقدمت ببيان لوزير العدل لزيادة عدد ورديات تحرير التوكيلات بالشهر العقاري لتلافي الزحام.. فيديو

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:16 م
صدى البلد
هاني حسين
قال سمير أبو طالب عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب وبيان عاجل لوزير العدل لمد فترة تحرير التوكيلات وزيادة عدد الورديات من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساء، نظرا للزحام الشديد من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف " أبو طالب " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز فى برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، أطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بزيادة عدد الورديات لاستيعاب عدد الراغبين فى تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة، مضيفا: "نحتاج تواجد مشاركة مجتمعية لكافة الفئات.

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