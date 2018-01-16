هدير طارق: المصريون لديهم معتقدات خاطئة تجاه مسابقات ملكات الجمال.. فيديو

قالت هدير طارق ملكة جمال السياحة والبيئة لعام 2018، إن هناك معتقدات في الشعب المصري أن مسابقات ملكات الجمال يتوقف الاختيار فيها على الشكل الخارجي، وأن الفتيات داخله ترتدي ملابس عارية، مايوهات، وهذا منافي للواقع.



وأشارت "طارق" خلال حديثها في ندوتها بموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن ملكات الجمال بمجرد حصولهن على اللقب يتعرضن لانتقادات لاذعة، وهو ما يشعرنا بالضيق، ولكن على العكس تماما فإن اختيار ملكات الجمال يتوقف على فحواها الداخلى، وجمالها الروحي أكثر من شكلها الخارجي.



وأوضحت أن الثقافة والتعليم شيء أساسي في اختيار ملكات الجمال، حيث أن هناك معايير صارمة، وواضحة لاختيار كل ملكة جمال، وما يجعلها مؤهلة لهذا اللقب، وهذا المنصب، وأهمها أن تكون إنسانة لبقة في حديثها، وذلك حتى تستطيع تمثيل دولتها في الخارج بشكل جيد.



ونوهت "طارق" أنه يجب على ملكة الجمال أن تكون حاصلة على تعليم جامعي، وليس تعليما متوسطا، وأن يكون لديها لغات متعددة وأهمها اللغة الإنجليزية، وذلك لأنها اللغة المعتمدة على مستوى العالم.



وتابعت أن نسبة الجمال الداخلى والثقافة، والتعليم يجب أن تصل نسبتها إلى 85%، حتى تكون ملكة الجمال مؤهلة لهذا المنصب.