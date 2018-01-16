محمود الشريف: تحرير التوكيلات الشعبية للمرشحين حتى 29 يناير.. فيديو

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مكاتب البريد تتلقى أى توكيل من أى مواطن فى المحافظات مجانا، وأى مواطن يحق له أن يختار أى شخص يعطى له صوته.



وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن "عدد التوكيلات حتى الآن وصلت إلى 412 ألف توكيل موزعين على 23 مرشحا محتملا وأكد أن تحرير التوكيلات الشعبية للمرشحين حتى 29 يناير الحالى.



وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستفحص أوراق الترشح للرئاسة خلال 5 أيام، وأن البت فى التظلمات بشأن الترشح سيكون خلال يومين من إغلاق باب التوكيلات، مشيرا إلى أن القاهرة والشرقية والدقهلية وسوهاج والبحيرة من المحافظات الأكثر تسجيلا للتوكيلات، وأن هناك بعض الشكاوى تأتى إلى الهيئة ويتم الفحص فى جميع الشكاوى ويتم عمل تحقيق وسيصدر بيان بالنتيجة.

