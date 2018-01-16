ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمود الشريف: تحرير التوكيلات الشعبية للمرشحين حتى 29 يناير.. فيديو

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:24 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مكاتب البريد تتلقى أى توكيل من أى مواطن فى المحافظات مجانا، وأى مواطن يحق له أن يختار أى شخص يعطى له صوته.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن "عدد التوكيلات حتى الآن وصلت إلى 412 ألف توكيل موزعين على 23 مرشحا محتملا وأكد أن تحرير التوكيلات الشعبية للمرشحين حتى 29 يناير الحالى.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستفحص أوراق الترشح للرئاسة خلال 5 أيام، وأن البت فى التظلمات بشأن الترشح سيكون خلال يومين من إغلاق باب التوكيلات، مشيرا إلى أن القاهرة والشرقية والدقهلية وسوهاج والبحيرة من المحافظات الأكثر تسجيلا للتوكيلات، وأن هناك بعض الشكاوى تأتى إلى الهيئة ويتم الفحص فى جميع الشكاوى ويتم عمل تحقيق وسيصدر بيان بالنتيجة.

ترشيحاتنا

"الإدارية العليا" تلزم رئيس النادى المصرى برد 25 مليون جنيه

الباز يكشف تفاصيل جديدة في واقعة القبض على محافظ المنوفية ..فيديو

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

أحمد السقا: «سري للغاية» ليس من إنتاج الدولة.. و«تحيا مصر» فوق أي حد

خالد عكاشة: الأجهزة الأمنية في استنفار دائم لمواجهة الإرهاب «فيديو»

طه جبريل: الرقابة الإدارية راجعت جميع ملفات محافظ المنوفية منذ 2015.. فيديو

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. بث مباشر

الآثار تنفي تأجير الأهرامات لشركة إماراتية: «مفيش حد بيأجر تراثه» ..فيديو

شاهد.. مأساة طفل مشرد ذهب إلى محكمة الأسرة بكفر الشيخ بـ«بطانية»

الأهلي يقترب من ضم لاعب عالمي ويطالب جماهيره بتوقع اسمه

استدعاء الرئيس الإيراني أمام البرلمان بسبب تصريحاته عن الرسول

ركلة جزاء صحيحة للأهلي.. والحكم الإضافي "شاهد مشافش حاجة"..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

مرسيدس تكشف عن ‏G-Class 2019‎‏ الجديدة كليا فى ديترويت‏..صور

انطلاق ماراثون "حملة التحدى" من أمام السد العالى بأسوان .. صور

فيديو

الأهلي يكشف حقيقة رحيل صالح جمعة لناد خليجي.. فيديو
عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو
عمرو أديب: «ON E» أضاءت الهرم وقت زيارة ميسي لمصر
هشام الغزالى: هذه العوامل تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية «فيديو»
عمرو حسانين: التصنيف الائتماني تراجع 5 درجات بعد 2011 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟