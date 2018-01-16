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رياضة

كريستيانو رونالدو مرشح للفوز بجائزة جديدة وينافس العداء المسلم محمد فرح

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:14 م
صدى البلد
جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادى ريال مدريد الإسباني، علي رأس قائمة المرشحين لجائزة لوريوس العالمية الشهيرة لأفضل رياضي في العالم عن العام الماضي 2017 والذي شهد تتويج صاروخ ماديرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته، والثانية على التوالي.

وسيتنافس كريستيانو على جائزة لوريوس مع 5 أسماء أخرى هم، لويس هاميلتون سائق سباقات «فورمولا وان»، العداء محمد فرح، الدراج كريس فروم، وأسطورتي التنس روجر فيدرر، ورافائيل نادال.

وقال كريستيانو في تصريحات صحفية نقلتها ميرور بخصوص هذه الجائزة: «لقد حظينا بعام رائع في ريال مدريد، ولولا جهود زملائي في الفريق، لن يتم ترشيحي لهذه الجائزة».

وأضاف: «أشكر جميع زملائي في الفريق، وكذلك وسائل الإعلام العالمية، على وضع اسمي بين المرشحين، للفوز بهذه الجائزة الخاصة والمميزة جدًا».

جدير بالذكر أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس فاز بالجائزة كأفضل رياضي في العالم العام الماضي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مسيرته الرياضية.

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