ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كبيش: القانون نص على مراعاة الإعلام الموضوعية في مناقشة أي موضوع يخص الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:41 م
محمود كبيش
محمود كبيش
رقية محمد
قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة الأسبق، إن القانون نص على مراعاة الإعلام الموضوعية في مناقشة أي موضوع يخص الانتخابات الرئاسية للمرشحين، مضيفا أن القانون شدد علي ضرورة أن يوضح الإعلامي للمشاهد بين الخبر والرأي أثناء طرحه للرأي أمام المشاهدين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الذي يبث على شاشة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه غير متفق عن إعلان الإعلاميين عن تأييدهم للرؤساء المرشحين على منصب رئاسة الجمهورية على الهواء.

وشدد كبيش على أن الإعلامي من حقه إبداء رأيه ولكن خارج برنامجه المذاع على التليفزيون.

ترشيحاتنا

عمرو السولية يضيف هدف الأهلي الثاني في مرمى طلائع الجيش .. فيديو و صور

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. بث مباشر

نادية عمارة: من حق المرأة الانفصال عن الزوج الضعيف جنسيًا

شاهد.. مهارات لاعب الأهلي الجديد

الأهلي يوافق على رحيل الثنائي رضا إلى أودينيزي

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

عمرو أديب: تركيا تحفر قناة لمنافسة قناة السويس «فيديو»

فريد الديب عن وثائق BBC: «كلام فارغ»

شاهد.. لحظة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية

نانا بوكو يحطم آمال باسم مرسي في الانضمام للمنتخب

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

تعرف على قائمة الزمالك استعدادا للداخلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

مرسيدس تكشف عن ‏G-Class 2019‎‏ الجديدة كليا فى ديترويت‏..صور

انطلاق ماراثون "حملة التحدى" من أمام السد العالى بأسوان .. صور

فيديو

عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو
عمرو أديب: «ON E» أضاءت الهرم وقت زيارة ميسي لمصر
هشام الغزالى: هذه العوامل تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية «فيديو»
عمرو حسانين: التصنيف الائتماني تراجع 5 درجات بعد 2011 ..فيديو
شاهد.. تعليق عمرو أديب على زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟