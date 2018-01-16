كبيش: القانون نص على مراعاة الإعلام الموضوعية في مناقشة أي موضوع يخص الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة الأسبق، إن القانون نص على مراعاة الإعلام الموضوعية في مناقشة أي موضوع يخص الانتخابات الرئاسية للمرشحين، مضيفا أن القانون شدد علي ضرورة أن يوضح الإعلامي للمشاهد بين الخبر والرأي أثناء طرحه للرأي أمام المشاهدين.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الذي يبث على شاشة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه غير متفق عن إعلان الإعلاميين عن تأييدهم للرؤساء المرشحين على منصب رئاسة الجمهورية على الهواء.



وشدد كبيش على أن الإعلامي من حقه إبداء رأيه ولكن خارج برنامجه المذاع على التليفزيون.