«الصحة»: زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا في 4 أشهر «فيديو»

قالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إنه تمت زيادة أسعار 30 صنفًا دوائيًا على مدار أربعة أشهر، بعد اعتماد ذلك بقرار من لجنة التسعير، لافتة إلى أن معايير التسعير توضع على كل مستحضر على حدة.





وأضافت "زيادة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تكلفة المستحضر وقدرة الشركة على تحمل نفقات إنتاج المستحضر من معايير لجنة التسعير لفحص الطلبات المقدمة من الشركات التى تطالب بزيادة في أسعار مستحضراتها، ويتم دراسة سعر المستحضر ويتم رفع سعره ليتناسب مع تكلفة إنتاجه.





وتابعت: "حجم النواقص يصل إلى 222 صنفًا نواقص ولكن لها بدائل".





وأردفت "لجنة التسعير تراجع أسعار الأدوية كل فترة، وفي حال عرض المستحضرات على اللجنة يتم تحريك الأسعار في نطاق محدود، مع مراعاة أن تكون تلك الزيادة في أدوية لم تزد أسعارها"، وتتراوح الزيادة من 10% إلى 50%.