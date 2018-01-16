طولان: الأهلي الأفضل في مصر .. ولم أتجاهل مصافحة البدري .. فيديو

أكد حلمي طولان، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن هزيمة فريقه أمام الأهلي بثنائية دون رد في الجولة الثامنة عشرة للدوري المصري، أمر طبيعي نظرا لفارق القدرات بين الفريقين.



وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "واجهنا أفضل فريق في مصر، الأهلي يلعب كرة جماعية ويجيد اللعب تحت الضغط وبشكل فردي وبطريقة رائعة وأعتقد أن الهزيمة ليست مفاجأة".



وأشار إلى أن الأهلي قدم مستويات رائعة ويملك كل الأدوات التي تساعده على حصد البطولات موضحا أن الأهلي يملك 3 فرق متكاملة ولا يعاني من أي إجهاد.



ونفى طولان تجاهله مصافحة حسام البدري المدير الفني للأهلي مؤكدا أنه هنأ البدري قبل اللقاء بالتتويج بلقب السوبر المصري وتحدث معه بشكل ودي لأن علاقتهما جيدة.



