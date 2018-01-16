ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طولان: الأهلي الأفضل في مصر .. ولم أتجاهل مصافحة البدري .. فيديو

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:12 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد حلمي طولان، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن هزيمة فريقه أمام الأهلي بثنائية دون رد في الجولة الثامنة عشرة للدوري المصري، أمر طبيعي نظرا لفارق القدرات بين الفريقين.

وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "واجهنا أفضل فريق في مصر، الأهلي يلعب كرة جماعية ويجيد اللعب تحت الضغط وبشكل فردي وبطريقة رائعة وأعتقد أن الهزيمة ليست مفاجأة".

وأشار إلى أن الأهلي قدم مستويات رائعة ويملك كل الأدوات التي تساعده على حصد البطولات موضحا أن الأهلي يملك 3 فرق متكاملة ولا يعاني من أي إجهاد.

ونفى طولان تجاهله مصافحة حسام البدري المدير الفني للأهلي مؤكدا أنه هنأ البدري قبل اللقاء بالتتويج بلقب السوبر المصري وتحدث معه بشكل ودي لأن علاقتهما جيدة.

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من ضم لاعب عالمي ويطالب جماهيره بتوقع اسمه

عميد «طب المنصورة» يكشف تفاصيل حصول 1200 طالب على «صفر».. فيديو

الأرصاد تصدم المصريين بأخبار غير سارة حول طقس الأيام القادمة

حبس ضابط فرنسي 7 سنوات لاغتصابه ابنة زوجته

شاهد.. لقطة مؤثرة في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأهلي يوافق على رحيل الثنائي رضا إلى أودينيزي

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

مظاهرات إيرانية تجتاح العالم ضد النظام ..فيديو

الآثار تنفي تأجير الأهرامات لشركة إماراتية: «مفيش حد بيأجر تراثه» ..فيديو

شوقي: انتهاء 80% من منظومة التعليم الجديدة وبدء تطبيقها سبتمبر المقبل

شاهد.. ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

أحمد السقا: صور فيلمي الجديد «سري للغاية» مسربة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

مرسيدس تكشف عن ‏G-Class 2019‎‏ الجديدة كليا فى ديترويت‏..صور

انطلاق ماراثون "حملة التحدى" من أمام السد العالى بأسوان .. صور

فيديو

عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو
عمرو أديب: «ON E» أضاءت الهرم وقت زيارة ميسي لمصر
هشام الغزالى: هذه العوامل تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية «فيديو»
عمرو حسانين: التصنيف الائتماني تراجع 5 درجات بعد 2011 ..فيديو
شاهد.. تعليق عمرو أديب على زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟