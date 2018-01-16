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اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تحبط شحنة أحذية و شنط بـ54.7 مليون جنيه

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:08 م
صدى البلد
محمد يحيي
أحبطت إدارة مكافحة التهرب الجمركي برئاسة عبد الرازق منصور، محاولة تهرب احدي شركات الاستيراد و التصدير لـ15 بيان جمركي لكميات من الشنط و الأحذية الجلدية الواردة من الصين، تم الافراج عنها تحت التحفظ والتخزين بمقر الشركة بغرض إعادة تصديرها مرة أخري، بقيمة بلغت 54,7 مليون جنيه.

وذكر مصدر جمركي أنه من واقع المعاينة الميدانية، قامت الشركة بأي اجراءات لاعادة تصدير الشحنة أو اعدامها، ليتم تحرير محضر بالواقعة بعد تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ ، ومشاركة كل من (أحمد صلاح ،إسلام شكرى،محمد منصور،ممدوح زكا،سهام عمر،محمود عبدالحسيب)، وإخطار عصام معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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