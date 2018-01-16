حبس ضابط فرنسي 7 سنوات لاغتصابه ابنة زوجته

قضت محكمة مدينة إيسون الفرنسية اليوم، بالسجن 7 سنوات لضابط متهم بالاعتداء جنسيا على ابنة زوجته منذ أن كانت قاصرا، وهو الحكم الذي انتظرته منظمات المجتمع المدني لأكثر من سنتين.





ونقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن الفتاة التي تعرضت للاعتداء، والتي تبلغ حاليا 23 عاما، قولها إنه كان يعتدي عليها منذ أن كانت في الثامنة من عمرها مضيفة أنها قدمت دعوة ضده في 2014، وأنه كان يعتدي عليها في غياب والدتها التي تعمل ليلا واغتصبها تحت تأُثير الكحوليات والمخدرات -حسب تعبيرها.





وشهدت والدة الفتاة في المحكمة أن زوجها الذي يبلغ 43 عاما يميل إلى العنف ومدمن للكحول مطالبة بمحاكمته بالسجن لـ10 سنوات على الأقل.