الهيئة العامة للاستعلامات بالشرقية تنظم مؤتمر "مصر تحارب الإرهاب".. الخميس

ينظم مركز إعلام الزقازيق بالهيئة العامة للاستعلامات، بعد غد الخميس، مؤتمرًا بقاعة المؤتمرات بالمجمع الإعلامى بالزقازيق تحت عنوان "مصر تحارب الإرهاب".



يتحدث فى المؤتمر الكاتب الصحفى الكبير مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال وعضو الهيئة الوطنية للصحافة.



وقال الإعلامي دسوقى عبدالله إن المؤتمر يأتى فى إطار توجيهات المستشار الإعلامى الدكتور عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بضرورة عقد لقاءات تثقيفية للتوعية بمخاطر الإرهاب.



وأضاف أنه من المنتظر أن يعرض الكاتب الصحفى مجدى سبلة فى المؤتمر مضمون الرسالة الإعلامية الخاصة بالإرهاب وكيفية توصيلها إلى المتلقى، بالإضافة إلى دور الإعلام بشكل عام فى مجابهة الإرهاب والتطرف ونشر الفكر المعتدل.



ويتضمن المؤتمر فقرات شعرية لأهم شعراء مصر والوطن العربى، ومن بينهم الشاعر أيمن طه المكرم من جامعة الدول العربية.

