نجوم الفن وشخصيات عامة يحضرون افتتاح مركز إقليمي لطب الأسنان

حضر الفنانات انتصار وراندا البحيرى وفريال يوسف وامل رزق وسيمون ورانيا محمود ياسين سفيرات السياحة العلاجية لطب الأسنان حفل افتتاح مركز إقليمي متخصص في جراحات وتجميل الأسنان لاستقبال السائحين من العرب والأجانب ومن المصريين في الخارج لتقديم كافة انواع خدمات وعلاج الأسنان وجراحتها باستخدام التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال.



كما حضر حفل الافتتاح الكابتن سيد عبد الحفيظ، ومحمد ناجي جدو، ومها أحمد والإعلامية لبنى عسل، وحازم امام من المترددين الدائمين لمراكز شايني وايت.



جاءت فكرة انشاء المركز على هذا النحو من خلال مجموعة من أطباء مصر المتميزين اقليميا في هذا المجال بقيادة الدكتور شادي علي حسين، أستاذ جراحة الأسنان بجامعة عين شمس بعد ان لاحظوا الطلب المتزايد من المصريين في الخارج والعرب علي عيادات ومستشفيات الأسنان داخل مصر ، حيث لا تشمل وثيقة التأمين الطبى الحكومية في اى دولة علاج الأسنان وتجميلها وجراحتها ولذلك يسعى المريض الي البحث عن بدائل في المستشفيات والمراكز الخاصة تناسب دخله وحد إنفاقه .



بدأ الحفل بجولة لضيوف الافتتاح وسفراء سياحة الأسنان العلاجية داخل المركز ثم مؤتمر صحفى جمع اساتذة طب الأسنان في مصر و الشركة العالمية المنفذة لتصميم المركز ثم اختتم بفقرات ترفيهية بعزف متميز لفرقة موسيقية .