ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نجوم الفن وشخصيات عامة يحضرون افتتاح مركز إقليمي لطب الأسنان

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:08 م
صدى البلد
سعيد فراج
حضر الفنانات انتصار وراندا البحيرى وفريال يوسف وامل رزق وسيمون ورانيا محمود ياسين سفيرات السياحة العلاجية لطب الأسنان حفل افتتاح مركز إقليمي متخصص في جراحات وتجميل الأسنان لاستقبال السائحين من العرب والأجانب ومن المصريين في الخارج لتقديم كافة انواع خدمات وعلاج الأسنان وجراحتها باستخدام التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال.

كما حضر حفل الافتتاح  الكابتن سيد عبد الحفيظ، ومحمد ناجي جدو، ومها أحمد والإعلامية لبنى عسل، وحازم امام من المترددين الدائمين لمراكز شايني وايت.

جاءت فكرة انشاء المركز على هذا النحو من خلال مجموعة من أطباء مصر المتميزين اقليميا في هذا المجال بقيادة الدكتور شادي علي حسين، أستاذ جراحة الأسنان بجامعة عين شمس بعد ان لاحظوا الطلب المتزايد من المصريين في الخارج والعرب علي عيادات ومستشفيات الأسنان داخل مصر ، حيث لا تشمل وثيقة التأمين الطبى الحكومية في اى دولة علاج الأسنان وتجميلها وجراحتها ولذلك يسعى المريض الي البحث عن بدائل في المستشفيات والمراكز الخاصة تناسب دخله وحد إنفاقه .

بدأ الحفل بجولة لضيوف الافتتاح  وسفراء سياحة الأسنان  العلاجية داخل المركز ثم مؤتمر صحفى جمع اساتذة طب الأسنان في مصر و الشركة العالمية المنفذة لتصميم المركز ثم اختتم بفقرات ترفيهية بعزف متميز لفرقة موسيقية .
نجوم الفن وشخصيات عامة يحضرون افتتاح مركز إقليمي لطب الأسنان
نجوم الفن وشخصيات عامة يحضرون افتتاح مركز إقليمي لطب الأسنان
نجوم الفن وشخصيات عامة يحضرون افتتاح مركز إقليمي لطب الأسنان
نجوم الفن وشخصيات عامة يحضرون افتتاح مركز إقليمي لطب الأسنان
نجوم الفن وشخصيات عامة يحضرون افتتاح مركز إقليمي لطب الأسنان

ترشيحاتنا

بالأسماء.. حركة محدودة لرؤساء مباحث القاهرة

ضاحي خلفان يكشف عن جماعة إرهابية تستهدف مصر وتدعمها قطر

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

شاهد.. والدة طفل كفر الشيخ المشرد تنهار على الهواء

قصة أول مطرب يقف أمام «أم كلثوم» توقع الجميع له مستقبلا كبيرا.. وحادثة أنهت مشواره الفني

«الصحة»: زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا في 4 أشهر «فيديو»

شاهد.. لقطة مؤثرة في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

طه جبريل: الرقابة الإدارية راجعت جميع ملفات محافظ المنوفية منذ 2015.. فيديو

عميد «طب المنصورة» يكشف تفاصيل حصول 1200 طالب على «صفر».. فيديو

رمضان صبحي يواجه شبح الرحيل عن ستوك سيتي

فريد الديب عن وثائق BBC: «كلام فارغ»

شاهد.. لحظة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

مرسيدس تكشف عن ‏G-Class 2019‎‏ الجديدة كليا فى ديترويت‏..صور

انطلاق ماراثون "حملة التحدى" من أمام السد العالى بأسوان .. صور

فيديو

عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو
عمرو أديب: «ON E» أضاءت الهرم وقت زيارة ميسي لمصر
هشام الغزالى: هذه العوامل تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية «فيديو»
عمرو حسانين: التصنيف الائتماني تراجع 5 درجات بعد 2011 ..فيديو
شاهد.. تعليق عمرو أديب على زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟