ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

«الأرصاد»: درجات حرارة صغرى «عنيفة» هذا الشتاء ..فيديو

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:09 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الظواهر الطبيعية هذا الشتاء ستكون قصيرة ولكنها عنيفة في درجات الحرارة الصغرى، ويظهر ذلك في يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تصل الرياح لـ25 عقدة في الساعة على الأماكن الصحراوية المفتوحة، بالإضافة إلى سقوط الأمطار الشديدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مما يؤثر على الملاحة البحرية. 

وأضاف "عبد العال" في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمطار تصل إلى وسط سيناء ومحافظات الوجه البحري وستكون الأمطار خفيفة على القاهرة. 

وتابع: "أكثر مكان انخفاضًا في درجات الحرارة منطقة سانت كاترين، ووصلت درجة الحرارة الصغرى بها منذ يومين إلى صفر".

ترشيحاتنا

استدعاء الرئيس الإيراني أمام البرلمان بسبب تصريحاته عن الرسول

الباز يكشف تفاصيل جديدة في واقعة القبض على محافظ المنوفية ..فيديو

تعرف على قائمة الزمالك استعدادا للداخلية

بالأسماء.. حركة محدودة لرؤساء مباحث القاهرة

الأهلي يقترب من ضم لاعب عالمي ويطالب جماهيره بتوقع اسمه

عمرو أديب: تركيا تحفر قناة لمنافسة قناة السويس «فيديو»

شاهد.. مراحل تغير ملامح ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

صحيفة تونسية: امتيازات «معلول» في الأهلي وراء تراجع «النقاز» عن الانضمام للزمالك

رمضان صبحي يواجه شبح الرحيل عن ستوك سيتي

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

خالد عكاشة: الأجهزة الأمنية في استنفار دائم لمواجهة الإرهاب «فيديو»

شاهد.. حارس الطلائع يحرم مروان محسن من تسجيل هدف بعد غياب 383 يوما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

مرسيدس تكشف عن ‏G-Class 2019‎‏ الجديدة كليا فى ديترويت‏..صور

انطلاق ماراثون "حملة التحدى" من أمام السد العالى بأسوان .. صور

فيديو

عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو
عمرو أديب: «ON E» أضاءت الهرم وقت زيارة ميسي لمصر
هشام الغزالى: هذه العوامل تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية «فيديو»
عمرو حسانين: التصنيف الائتماني تراجع 5 درجات بعد 2011 ..فيديو
شاهد.. تعليق عمرو أديب على زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟