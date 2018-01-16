«الأرصاد»: درجات حرارة صغرى «عنيفة» هذا الشتاء ..فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الظواهر الطبيعية هذا الشتاء ستكون قصيرة ولكنها عنيفة في درجات الحرارة الصغرى، ويظهر ذلك في يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تصل الرياح لـ25 عقدة في الساعة على الأماكن الصحراوية المفتوحة، بالإضافة إلى سقوط الأمطار الشديدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مما يؤثر على الملاحة البحرية.





وأضاف "عبد العال" في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمطار تصل إلى وسط سيناء ومحافظات الوجه البحري وستكون الأمطار خفيفة على القاهرة.



