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الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والقاهرة تسجل «19»

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:02 م
الأرصاد - صورة أرشيفية
الأرصاد - صورة أرشيفية
مــحـــمــــد مــجــــــدي
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدا الأربعاء معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها: وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وتابعت: والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والأبيض، نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة بارتفاع امواج يصل إلى 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة 12 - 19
الإسكندرية 11 - 18
شرم الشيخ 16 - 21
الغردقة 14 - 21
أسوان 09 - 23
الأقصر 07 - 22

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