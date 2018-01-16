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أخبار العالم

السفير البريطاني باليمن يعلن ترك منصبه الشهر المقبل

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:07 م
السفير البريطاني
السفير البريطاني في اليمن
شريف سيد
أعلن سفير بريطانيا لدى اليمن سيمون شيركليف تركه لمنصبه بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى الإعلان عن اسم السفير الجديد قريبا.

وقال سيمون في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "سوف أترك هذه الوظيفة في بداية فبراير، سوف نعلن عن إسم السفير الجديد قريبا، وسوف يتولى مهامه بعد رحيلي بوقت قصير".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي اليمنية جرائم تقوم بها ميليشيات الحوثي، في الوقت الذي يحاول فيه التحالف العربي للقضاء على هذه الميليشيات.

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