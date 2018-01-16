عمرو حسانين: التصنيف الائتماني تراجع 5 درجات بعد 2011 ..فيديو

قال الدكتور عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتماني، إنه يتوقع تعديل تصنيف الديون السيادية في مصر خلال 6 أشهر إلى عام، وذلك بعدما أعلنت وكالة "فيتش"، أن مصر تراجعت بعد عام 2011، 5 درجات في تصنيف الديون السيادية المصرية.





وأضاف "حسانين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن وكالة "فيتش" المسئولة عن تصنيف الديون، أكدت في تقريرها انخفاض معدل التضخم، وكذلك التأكيد على التحسن في الوضع السياسي والأمني.





وأوضح أن التقرير أشار إلى أنه لا يتوقع رد فعل سيئًا مجتمعيًا؛ اعتراضًا على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لأول مرة تناقش مؤسسة ائتمانية الوضع السياسي لأي دولة، حيث أكدت أن هناك قيودًا كبيرة على العمل السياسي في مصر.