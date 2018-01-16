خالد عكاشة: الأجهزة الأمنية في استنفار دائم لمواجهة الإرهاب «فيديو»

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد، بشكل مباشر بوضع سقف زمني مدته 3 أشهر لتطهير سيناء من الإرهاب والوصول بها إلى مرحلة من الاستقرار والأمن.





وأضاف "عكاشة"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تكليف الرئيس السيسي تكليف استباقي في مواجهة عودة الكثير من الإرهابيين من سوريا والعراق إلى ليبيا وسيناء، حيث تعتبر سيناء إحدى النقاط لتحرك العناصر الإرهابية، ما يجعل الأجهزة الأمنية في حالة استنفار دائم لمواجهة الإرهاب.



