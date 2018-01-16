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حوادث

سقوط عاطل بحوزته 59 تذكرة هيروين وسلاح نارى فى قبضة مباحث فاقوس

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:37 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، من القاء القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و59 تذكرة هيروين وزنهم حوالى 118 جرام، بقصد ممارسة التجارة الغير مشروعة فى المواد المخدرة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد، بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطه فاقوس برئاسة الرائد أسامة العطار رئيس مباحث المركز، اكدتها التحريات بالاشتراك مع ضباط إدارةالبحث الجنائى، تفيد بقيام "م.ح .ا" 32 سنة-عاطل، ومقيم الديدامون بدائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من محل اقامته مركزًا لمزاولة نشاطه الاجرامى وحيازة اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافه بمأموريه من ضباط ادارو البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط مباحث المركز، أسفرت عن ضبطه بناحيه كوبرى الجمعيه بالديدامون بدائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار، و59 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر وزنهم حوالى 118 جرام، ومبلغ مالى 150 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالى حصيلة بيعه المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائة وزبائنة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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