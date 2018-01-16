اعتقال شاب فرنسي يشتبه في انضمامه لجماعات إرهابية

أوقفت شرطة مدينة رين الفرنسية، اليوم الثلاثاء، شابا في الـ17 من عمره بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية ، وذلك عقب رغبته في مغادرة البلاد إلى الحدود السورية العراقية التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية.



وبحسب صحيفة "لو بوان" الفرنسية فإن السلطات فتحت تحقيقا أوليا للتأكد من مدى علاقته بالجماعات الإرهابية في تلك المنطقة، حيث انضم العديد من الفرنسيين إلى تلك الجماعات أشهرهم "ايميلي كونج" التي تم القبض عليها مؤخرا بواسطة القوات الكردية.



يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه كثير من الشباب الأوروبي المنضم إلى جماعات إرهابية العودة إلى بلادهم والمطالبة بمحاكمتهم داخليا، وذلك رغم إعلان منظمة الأمن الداخلي الفرنسية تراجع عدد المنضمين من الشباب الفرنسي إلى لتلك الجماعات.

