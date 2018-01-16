ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اعتقال شاب فرنسي يشتبه في انضمامه لجماعات إرهابية

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:34 م
الأمن الفرنسي
الأمن الفرنسي
رحيم يسري
أوقفت شرطة مدينة رين الفرنسية، اليوم الثلاثاء، شابا في الـ17 من عمره بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية ، وذلك عقب رغبته في مغادرة البلاد إلى الحدود السورية العراقية التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية.

وبحسب صحيفة "لو بوان" الفرنسية فإن السلطات فتحت تحقيقا أوليا للتأكد من مدى علاقته بالجماعات الإرهابية في تلك المنطقة، حيث انضم العديد من الفرنسيين إلى تلك الجماعات أشهرهم "ايميلي كونج" التي تم القبض عليها مؤخرا بواسطة القوات الكردية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه كثير من الشباب الأوروبي المنضم إلى جماعات إرهابية العودة إلى بلادهم والمطالبة بمحاكمتهم داخليا، وذلك رغم إعلان منظمة الأمن الداخلي الفرنسية تراجع عدد المنضمين من الشباب الفرنسي إلى لتلك الجماعات.

ترشيحاتنا

شوقي: انتهاء 80% من منظومة التعليم الجديدة وبدء تطبيقها سبتمبر المقبل

فريد الديب عن وثائق BBC: «كلام فارغ»

412 ألف توكيل لـ23 شخصا لانتخابات رئاسة الجمهورية بالشهر العقاري بينهم «مبارك ونجله».. تعرف عليهم

"الإدارية العليا" تلزم رئيس النادى المصرى برد 25 مليون جنيه

النادي المصري يقطع علاقاته مع مرتضى منصور بسبب «التوأم»

تعرف على قائمة الزمالك استعدادا للداخلية

شاهد.. لقطة مؤثرة في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

نانا بوكو يحطم آمال باسم مرسي في الانضمام للمنتخب

شاهد.. حارس الطلائع يحرم مروان محسن من تسجيل هدف بعد غياب 383 يوما

«الصحة»: زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا في 4 أشهر «فيديو»

ضاحي خلفان يكشف عن جماعة إرهابية تستهدف مصر وتدعمها قطر

الأهلي يقترب من ضم لاعب عالمي ويطالب جماهيره بتوقع اسمه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

مرسيدس تكشف عن ‏G-Class 2019‎‏ الجديدة كليا فى ديترويت‏..صور

انطلاق ماراثون "حملة التحدى" من أمام السد العالى بأسوان .. صور

فيديو

عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو
عمرو أديب: «ON E» أضاءت الهرم وقت زيارة ميسي لمصر
هشام الغزالى: هذه العوامل تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية «فيديو»
عمرو حسانين: التصنيف الائتماني تراجع 5 درجات بعد 2011 ..فيديو
شاهد.. تعليق عمرو أديب على زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟