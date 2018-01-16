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أخبار العالم

جنود إسرائيليون يسعون لتشكيل وحدة خاصة بالانتقام من الفلسطينيين

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:19 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن جنودا في الجيش الإسرائيلي يسعون حاليا لإحياء الوحدة 101 الخاصة بتنفيذ عمليات الاغتيال انتقاما من الفلسطينيين.

وأشارت القناة، إلى أن نحو 20 جنديا يسعون لإعادة إحياء الوحدة بعد مقتل حاخام يهودي قبل عدة أيام بالقرب من نابلس.

وعلق الجيش الإسرائيلي على الموضوع بالقول إنه يعمل على مكافحة هذه الظاهرة، مشددا على أنه لن يسمح بالتمرد على الأوامر العسكرية داخل الجيش.

واستهدف مقاومون فلسطينيون حاخاما إسرائيليا في نابلس أثناء استقلاله سيارته، وأطلقوا عليه نحو 20 رصاصة أصيب ببعضها في رقبته ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله المستشفى.

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