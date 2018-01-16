جنود إسرائيليون يسعون لتشكيل وحدة خاصة بالانتقام من الفلسطينيين

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن جنودا في الجيش الإسرائيلي يسعون حاليا لإحياء الوحدة 101 الخاصة بتنفيذ عمليات الاغتيال انتقاما من الفلسطينيين.





وأشارت القناة، إلى أن نحو 20 جنديا يسعون لإعادة إحياء الوحدة بعد مقتل حاخام يهودي قبل عدة أيام بالقرب من نابلس.





وعلق الجيش الإسرائيلي على الموضوع بالقول إنه يعمل على مكافحة هذه الظاهرة، مشددا على أنه لن يسمح بالتمرد على الأوامر العسكرية داخل الجيش.



